Ремонт сразу двух больших путепроводов ведётся в Липецке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это Сокольский и Октябрьский мосты. Как только наступила благоприятная погода, подрядчики сразу зашли на объекты.

Впервые за 47 лет эксплуатации капитально ремонтируется Сокольский мост. Сейчас демонтируют старое покрытие и тротуарные плиты. Строительный мусор вывозят по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Затем начнут обновлять несущие конструкции и пролёты. Движение для проезда ограничили, оставили по одной полосе в каждую сторону.

На Октябрьском мосту по одной стороне сейчас демонтируют плиты перекрытия и старый асфальт. Одними из самых важных и сложных будут работы в подмостовой зоне над рекой Воронеж, где нужно провести пескоструйную очистку и антикоррозийную обработку опор, а также восстановить их бетонное и лакокрасочное покрытие. Согласно проекту подрядчик должен использовать понтоны.

Как сообщили в липецкой мэрии, обе переправы будут сданы в этом году. «Для городской логистики эти путепроводы имеют большое значение. После ремонта оба моста станут надёжнее и безопаснее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.