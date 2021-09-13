Липецкие молодые поэты и прозаики 18-40 лет приняли участие в обучающих семинарах Всероссийского литературного фестиваля ЛевитовФЕСТ в Липецке. Вместе с ними фестиваль собрал финалистов премии имени Александра Левитова из разных регионов России: Иркутска, Анапы, Геленджика, Новосибирска, Карелии, Хакасии, Ростова, Смоленска, Челябинска, Тамбова, Воронежа, Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, в течение двух дней мастера вели литературные семинары, на которых разбирали тексты участников. Для творческой молодёжи региона – это шанс получить рекомендацию для публикации в «толстом» журнале, а также приглашение на самый крупный литературный форум РФ, который ежегодно проводит в Химках Совет молодых литераторов Союза писателей России. Кроме этого, на родине писателя в селе Доброе Липецкой области 10 сентября состоялись Левитовские чтения и высадка аллеи имени А.И. Левитова при поддержке администрации Добровского района.

Торжественное награждение участников фестиваля, номинантов шорт-листа и финалистов состоялось в день рождения Александра Левитова, 12 сентября, в Липецкой областной научной библиотеке. В номинации поэзия 18-40 лет победила Анна Долгарева (Москва). В номинации поэзия 40+ победил Максим Жуков (Республика Крым, Евпатория). В номинации проза 18-40 лет победила Александра Яковлева (Омск). В номинации проза 40+ победила Ольга Фатеева (Москва). В новом сезоне премия автоматически становится международной, поскольку интерес к имени Левитова проявили авторы из восьми стран. Заявки организаторы ждут уже с 1 декабря.

Первая Всероссийская литературная премия в Липецкой области была учреждена к 185-летию со дня рождения писателя-народника Александра Левитова. Ежегодно ее планируют вручать на родине писателя. Идейным вдохновителем «Всероссийской литературной премии имени А.И. Левитова» стала поэт и прозаик Анна Харланова. В оргкомитет премии, помимо учредителя, вошли писатель Роман Богословский, поэт Алёна Воробьёва, поэт и общественный деятель Алёна Алексеева. Призовой фонд составляет 100 тыс. рублей. В этом году свои произведения на конкурс прислали более 2000 авторов из российских регионов.

В составе жюри премии Левитова — писатели, поэты и литературные критики России. Среди них – писатель Роман Сенчин, поэт и критик Борис Кутенков, поэт, секретарь Союза писателей России Нина Ягодинцева, прозаик, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев и другие. Фестиваль состоялся при поддержке управления молодежной политики Липецкой области.