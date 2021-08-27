Лидером рейтинга по внедрению ГТО в области стал Липецкий район

Заседание координационного Совета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Липецкой области состоялось в администрации региона. Совещание провел заместитель руководителя области Александр Рябченко.

Начальник регионального управления физической культуры и спорта Михаил Маринин выступил с докладом о реализации комплекса в 2020-2021 годах, а также о приоритетных задачах на следующий год. Одной из главных тем обсуждения на заседании стали меры по улучшению позиции Липецкой области в рейтинге реализации ВФСК ГТО. Представители муниципалитетов поделились опытом эффективного внедрения комплекса ГТО среди населения, организации и проведения фестивалей ВФСК ГТО.

Также в рамках Совета прошло вручение переходящего кубка и вымпела «Лидер рейтинга по внедрению и реализации ВФСК ГТО среди муниципальных районов/городских округов Липецкой области» главе Липецкого района Давиду Тодуа. Сотрудники центров тестирования получили благодарственные письма от управления физической культуры и спорта за личный вклад в популяризацию и развитие ВФСК ГТО в Липецкой области.

«Возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей самого разного возраста стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.