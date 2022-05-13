Липчане могут пройти обучение по проекту «Цифровые профессии», набор на курсы уже объявили Минцифры России и Университет 2035. Дополнительное ИТ-образование со скидкой 50% и 75% или бесплатно будет доступно жителям Липецкой области старше 16 лет. «Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает руководитель области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что участие в таком масштабном проекте заинтересует липчан, откроет перед ними новые перспективы».

Для пользователей уже доступен 31 курс: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. Это курсы Яндекса, Нетологии, GeekBrains, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО, РЭУ имени Г.В. Плеханова и «Мобильного электронного образования». В рамках проекта освоить новую специальность в сфере ИТ в этом году смогут более 50 тыс. россиян.

Полностью бесплатно пройти обучение могут инвалиды и безработные, стоящие на учете в центре занятости. Скидка в 75% дается родителям с детьми до трех лет и зарплатой ниже средней по региону, а также безработным, которые не стоят на учете в центре занятости. Скидка в 50% доступна

родителям с детьми до трех лет и зарплатой выше средней по региону, студентам высших учебных заведений, техникумов и колледжей, работникам бюджетных организаций и гражданам с зарплатой ниже средней по региону.

Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале госуслуг нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку. Процесс подачи документов в этом году стал удобнее, так как заявка на госуслугах будет частично предзаполнена. Дополнительно нужно указать сведения об образовании и при необходимости информацию о документе, подтверждающем льготу. Заявки рассматриваются от 5 до 10 дней, по итогам рассмотрения на почту приходит уведомление о принятом решении.

«Проект «Цифровые профессии» направлен на решение одной из острых проблем: нехватки ИТ-кадров. По итогам обучения можно получить как квалификацию программиста, так и смежную цифровую профессию, востребованную при формировании ИТ-команд. Выпускники курсов смогут применить новые знания в своей текущей работе или сменить направление деятельности», – комментирует директор Департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова.

Каталог проекта будет пополняться по мере отбора новых программ и образовательных организаций. Отбор проводит оператор проекта – Университет 2035. Проект «Цифровые профессии» запущен Минцифры России в 2021 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».