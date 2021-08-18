Липецкая областная научная библиотека объявила конкурс «Литературная Липецкая земля в комиксах» в рамках Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах».

Липчанам предлагают превратить в комикс интересные эпизоды из жизни поэтов и писателей, связанных с липецкой землей, нарисовать литературные памятники или обыграть написанные в области литературные произведения. Все рисунки будут приниматься с 17 августа по 31 октября на почту pr@lib48.ru. Завершится конкурс Неделей литературных комиксов в библиотеке, в рамках которой пройдут встречи с комиксистами, будут объявлены победители и организована выставка лучших работ.

«Такие конкурсы очень важны для школьников, они помогают юному поколению повысить знание родного языка и русской литературы, научиться чтить нашу великую культуру и традиции», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Комиксы-победители отправятся в Москву на торжественное завершение проекта, которое пройдет в Российской государственной библиотеке для молодежи в декабре. По итогам конкурса будут созданы сборник комиксов и виртуальная карта литературной России в комиксах. Передвижная выставка лучших рисованных историй поедет в путешествие по стране с остановками в каждой из библиотек-партнеров. Победителей и финалистов наградят сертификатами и памятными подарками. Все авторы работ получат сертификаты участника. С подробной информацией об условиях участия в конкурсе и требованиях к работам можно ознакомиться в положении на сайте.