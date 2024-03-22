Сотрудники Центров занятости Липецкой области в рамках «Фестиваля профессий» провели тренинги и мастер-классы по профориентации для посетителей выставки «Россия». Рассказали о трудоустройстве в различных отраслях, в строительную и сельскохозяйственную сферу погружали с помощью VR-очков.

Также в «Фестивале профессий» от Липецкой области приняли участие работодатели и представители образовательных учреждений региона. Самым популярным оказался мастер-класс по дрессировке от Дарьи Андреевой. Девушка — кинолог, выпускница аграрного техникума села Конь-Колодезь Липецкой области. Сейчас трудится в Москве. На выставку пришла вместе с ротвейлером Эталоном. Псу — 3 года, он знает больше 20 команд.

«Ко мне подходили ребята и спрашивали где я училась, где работаю. Трое ребят даже записали адрес Конь-Колодезского техникума. Будет приятно если эта непродолжительная встреча поможет им сделать правильный выбор и пойти учиться на кинолога», — поделилась впечатлениями Дарья Андреева.

Мастер-класс по ветеринарии провела студентка Конь-Колодезского техникума, призер регионального этапа чемпионата «Профессионалы» 2023 года Полина Белякина.

Фестиваль профессий «Время возможностей» проводится в павильоне «Семья. Работа. Долголетие» на ВДНХ и продлится до закрытия выставки-форума 12 апреля.