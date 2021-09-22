Хеллоуин по-русски отметят в Липецкой области. 30 октября в природном парке чудес «Кудыкина гора», который находится в Задонском районе, состоится большой тематический праздник. В программе – забеги по мотивам русских народных сказок, иммерсивное шоу и костюмированная спортивная вечеринка.

Как обещают организаторы, «будет весёлый спортивный шабаш с огнедышащим Змеем-Горынычем, зомби-Матрёшками и героями русских сказок, знакомых всем с детства». Участников ждут дистанции на 1 км, 2 км, 10 км и 33 км, которые преодолеваются с использованием чипов электронного хронометража. Победители в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин будут выявлены на дистанциях 2, 10 и 33 км. Эти забеги пройдут в дневное время, на маршруте участники встретят добрых героев русских сказок.

Дистанция 5 км «Страшная сказка на ночь» – самый эмоциональный и страшный забег, уверяют организаторы. Главная задача участников – просто добраться до финиша. Победители выявляться не будут. Каждый, кто добежал до финиша, уже призёр.

Пятикилометровый забег проводится с элементами иммерсионного шоу. Впечатлительным, лицам с ослабленной психикой, беременным и детям участвовать в не рекомендуется. Забег пройдёт в присутствии представителей службы безопасности. Участникам рекомендуется использовать защитные очки с прозрачными стёклами и налобные фонарики. На дистанции участникам будут встречаться сказочные персонажи. Контактировать с ними категорически запрещается.

Все участники получат медали, футболки и пакеты от спонсоров. Ознакомиться с подробностями по регистрации на забег можно по ссылке.