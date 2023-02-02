Региональный этап открытой Всероссийской гонки «Лыжня России» состоится 11 февраля в Липецкой области. В этот день она пройдет по всей стране уже в 41-й раз.

«Лыжня России» – самое массовое спортивное мероприятие в России, участниками которого ежегодно становятся не только спортсмены-профессионалы, но и любители. Этот праздник спорта и здорового образа жизни объединяет в России сотни тысяч единомышленников и проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В 2022-м на старт юбилейной, 40-й гонки, вышли около 5000 жителей региона.

В этом году спортивный праздник пройдет во всех районах, в Ельце, а центральное событие традиционно состоится на территории базы отдыха «Алые паруса» в Липецком районе, село Пады, улица Усманская, 1А. Старт гонки запланирован на 12.00. Программа спортивного праздника включает: 10.00 – начало регистрации участников; 11.00-11.45 – распределение участников по стартовым карманам; 11.30 – старт «Костюмированного забега»; 11.45-12.00 – церемония открытия; 12.00 – старт на дистанциях 5 км и 10 км; 13.30-14.30 – церемония награждения победителей и призеров; 14.30-15.00 – закрытие.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, стать участником центрального события «Лыжни России» в Липецкой области можно двумя способами. Первый – зарегистрироваться непосредственно перед стартом, предъявив на стойке регистрации паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно участникам в возрасте до 17 лет включительно), получить сувенирную продукцию (количество сувенирной продукции ограничено) и выйти на старт в назначенное время. Второй – пройти онлайн-регистрацию, непосредственно перед стартом предъявить на стойке регистрации паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно участникам в возрасте до 17 лет включительно), гарантированно получить набор сувенирной продукции и выйти на старт.

Онлайн-регистрация на мероприятие началась накануне.

Ссылки для регистрации:

Индивидуальное участие (5 и 10 км) https://forms.yandex.ru/u/63d8b77b5d2a069263b45b5c/

Костюмированный забег https://forms.yandex.ru/u/63d8be02e010db00e57dabef/

Отдельная форма онлайн-регистрации для участников с коллективным допуском врача (представители одной организации, предприятия) https://forms.yandex.ru/u/63d8c0596938725a5f217654/

Завершится онлайн-регистрация 10 февраля в 12.00.

Самые творческие и креативные лыжники смогут принять участие в специальном «Костюмированном забеге» и выйти на старт в образе любимого персонажа. Начало забега в 11.30. На месте проведения будет организована ярмарка, где все желающие смогут приобрести продукты и изделия производителей региона. Создавать хорошее настроение и атмосферу праздника участникам и гостям гонки помогут аниматоры и выступления творческих коллективов Липецкой области. Участники также смогут взять напрокат лыжи с предварительным бронированием.

11 февраля к месту проведения гонки будут курсировать бесплатные автобусы от остановки ТЦ «Ашан» (улица Героя России Эдуарда Белана, 26). Автобусы начнут ходить с 9.00 с интервалом в полчаса. Последний автобус от базы до остановки отправится в 14.00.

В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше. «Совершенствование системы физического воспитания молодежи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.