Липецкая команда «Steel Team» RUS-771 стала победителем Кубка России 2021 по парусному спорту, завершив второй этап в Рыбинске, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Первый этап прошёл в мае в Липецке при тяжёлых погодных условиях. Наш экипаж столкнулся с серьёзными проблемами. В первой же гонке – поломался руль, и яхта перевернулась. Из-за ремонта команда пропустила две гонки, но смогла занять призовое место.

В Рыбинске ветер и дождь не щадили яхты и спортсменов. Тем не менее, в первый день «Steel Team» RUS-771 финишировала первой во всех четырёх гонках. Но снова произошла серьёзная поломка и липецкий экипаж принял волевое решение продолжить гонку с разбитым килем.

Во второй день также провели четыре гонки, но финишировала команда уже с потерей очков. И все же по итогам двух этапов команда «Steel Team» – Владимир Баженов, Андрей Бабушкин и Андрей Кузьмин – стали победителями Кубка России.