В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, Росмолодежь проведет в регионах акцию «Семейная традиция». Участники записывают видео, где рассказывают о своих семейных традициях: традиционных блюдах, семейных праздниках, домашнем творчестве. К акции присоединится липецкая молодежь, конкурсанты «Большой перемены» и «Твоего Хода», выпускники Всероссийской форумной кампании и члены сообщества клубов молодых семей.

Лучшие истории будут опубликованы в соцсетях онлайн-платформы Росмолодежи, где 5 июля стартовало обучение для молодых семьянинов. «В нашем регионе много талантливой и одарённой молодёжи. Уверен, молодые люди будут активно участвовать в акции, направленной на поддержку семейных ценностей», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.