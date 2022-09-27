Липецкая область вошла в число регионов, которым в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году выделяется дополнительное финансирование с учетом опережающего выполнения мероприятий нацпроекта. Средства будут направлены на создание инфраструктуры для развития жилищного строительства.

Благодаря выделенным средствам в селах Казаки и Лавы Елецкого района уже в этом году построят 5,4 км сетей водоснабжения. Это позволит обеспечить централизованным водоснабжением около 250 участков, на которых живут многодетные семьи. Реализация данных проектов была запланирована на 2024 год. Однако благодаря опережающей подготовке необходимой документации по соглашению с Минстроем России появилась возможность реализовать проекты на два года раньше.

«Липецкая область продолжает увеличивать темпы обеспечения жителей качественной водой. Чтобы улучшить качество жизни населения нашего региона, работа ведется как в рамках государственных программ, так и благодаря национальному проекту», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году в рамках нацпроекта уже завершилась модернизация сетей водоснабжения в Хлевенском районе – в поселке Южный села Хлевное проложили около 6,5 километров сетей водоснабжения. После ввода в эксплуатацию новые коммуникации позволят обеспечить централизованным водоснабжением более тысячи человек.