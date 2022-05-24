Липецкая областная универсальная научная библиотека в очередной раз станет активным участником всероссийской акции «Библионочь». Гостей ждет множество развлечений, объединенных темой традиций и культурного наследия народов России. Программу «Библионочи» откроет концерт, на котором зрители увидят творческие номера и дефиле моделей в народных костюмах. Будут представлены елецкое кружево — ручное коклюшечное в традиционном и современном исполнении, стилизованные костюмы народов центральных и северных районов России, а также современная коллекция одежды с народными элементами. Также посетителей библиотеки ждет квест, во время которого они узнают о кухнях народов России, традициях русской классической школы и русского дворянства. Совершить путешествие к истокам письменности и познакомиться с редкими книгами из фонда библиотеки можно будет на тематической выставке. Для её посетителей пройдёт и мастер-класс по каллиграфии. Проверить свои знания в сфере культуры липчане смогут на интеллектуальной игре по устному народному творчеству. Также гостям предложат поиграть в лото, башню, бирюльки, шашки и волчок.

Развитие литературы и повышение доступности чтения – в числе важнейших задач для региональной власти, не раз отмечал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Подобные акции дают дополнительный импульс в этой работе. Особое внимание будем уделять молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду», — считает Игорь Артамонов.

Липецкий историко-культурный музей представит гостям свои площадки. Посетителей ждут выставка предметов быта и народных костюмов и мастер-классы по народным промыслам. Также участнии «Библионочи» смогут познакомиться с уникальным ремеслом родного края — художественной росписью по дереву «Липецкие узоры».

Специалисты Центра развития культуры и туризма развернут на втором этаже библиотеки выставку-ярмарку и проведут мастер-класс по росписи глиняной романовской игрушки. На площадке от клуба исторической реконструкции «Северный берег» участникам программы предложат поиграть в традиционные народные игры. Кроме того, гостей гостей ждут чаепитие в народных традициях, мастер-классы по рукоделию, аквагрим, фотозоны, фильмотека. На закрытии «Библионочи» выступят артисты творческого объединения «Арепей». Гости услышат традиционные крестьянские песни и авторскую музыку.

«Библионочь» состоится не только в областной научной библиотеке (ул. Кузнечная, д. 2), но и в ее филиалах и структурных подразделениях — Центре молодежного чтения по ул. Неделина, д. 31а, областной детской библиотеке по ул. Толстого, д. 40, областной специальной библиотеке для слепых , расположенной по ул. Елецкая, д. 69.