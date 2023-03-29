Представители правительства Липецкой области и руководство Университета науки и технологий МИСИС обсудили приоритетные направления сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах: открытие профильных классов, проведение профнавигационных мероприятий, создание сетевых магистерских программ, целевое обучение. Встреча является продолжением рабочей поездки губернатора региона Игоря Артамонова в НИТУ МИСИС, которая состоялась в феврале 2023 года.

По итогам круглого стола, где обсуждались направления сотрудничества школ, вузов и промышленности Липецкой области с Университетом МИСИС, стороны договорились о совместной работе в сфере подготовки кадров, развития молодёжной науки и создания так называемых R&D-центров, специализирующихся на передовых исследованиях и разработках.

«Мы заинтересованы в том, чтобы липецкие школьники могли поступать в ведущие вузы для получения качественного образования. Для талантливых абитуриентов целевое обучение в серьёзном престижном вузе – предпочтительный вариант, который позволит им в будущем стать востребованными специалистами», – отметил вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин.

Также одним из вариантов совместной подготовки квалифицированных кадров может стать запуск сетевых магистерских программ по направлениям «Зелёная металлургия» и «Водород в металлургии и промышленности» в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы», участником которого является НИТУ МИСИС. Промышленные предприятия области заинтересованы в таких специалистах, что позволит выпускникам найти работу сразу после окончания университета. Стороны также обсудили возможность создания на базе Липецкого государственного технического университета материаловедческой или химической лабораторий, отвечающих современным требованиям подготовки специалистов, где студенты смогут получать необходимые знания и навыки.

«Сегодня мы активно занимаемся решением вопроса подготовки современных кадров для инновационной промышленности и используем для этого все возможности», – прокомментировал губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

Для повышения качества технического образования в регионе планируется открытие программ профессиональной переподготовки преподавателей вузов и школьных учителей.

«Специалисты университета совместно с региональным центром подготовки преподавателей могут разработать программу профессиональной переподготовки с акцентом на инженерные компетенции. В этом случае школы Липецкой области начнут получать преподавателей, которые, на примере НИТУ МИСИС, знакомы с особенностями работы ведущих технических вузов, знают, что такое материаловедение, ИТ, квантовые технологии и коммуникации, а также понимают, как наладить проектно-инженерную деятельность в школе. Следующим этапом может стать создание сетевой магистратуры для подготовки преподавателей инженерных специальностей на базе НИТУ МИСИС и региональных педагогических вузов», – отметил проректор по дополнительному образованию Университета МИСИС Вадим Петров.

Для ранней профессиональной навигации будут организованы специальные мероприятия для школьников Липецкой области: выездные дни открытых дверей, организация поездок учащихся и их родителей в вуз. Также учащихся средних и старших классов ждут на олимпиадах, конференциях, Днях науки университета, победа и призовые места в которых дают дополнительные баллы при поступлении в НИТУ МИСИС.