Крупнейший смотр национального проекта «Культура», в котором участвует и Липецкая область, в этом году пройдет в пятый раз и будет посвящен традициям народов России. За главный приз – 20 грантов по 2 миллиона рублей – будут состязаться любительские фольклорные коллективы, оркестры народных инструментов, ансамбли народной песни и танца.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, в феврале в формате видеоконкурса стартует первый этап. Заявки от региональных органов исполнительной власти в сфере культуры принимаются до 1 марта. Учредитель фестиваля-конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, организатор – Государственный российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

С 2019 года фестиваль объединил более 1000 лучших коллективов, имеющих звания «народный», «образцовый» или «Заслуженный коллектив народного творчества». В Областном центре культуры, народного творчества и кино сейчас идет активная подготовка к зональному этапу фестиваля-конкурса, который пройдет 12-14 мая 2023 года в Воронеже.

Липецкую область в этом году будут представлять четыре сильнейших коллектива региона. Это заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области ансамбль русской песни «Россиянка» имени заслуженных работников культуры РФ Марии и Александра Уваровых ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино», руководитель Наталия Барбашина. Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области оркестр русских народных инструментов ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино», руководитель Антон Коротун. Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области хор русской песни «Черема» МБУК «Городской дворец культуры», Елец, руководитель заслуженный работник культуры Липецкой области Станислав Коренев. Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Ромашки» МАУ ДО «Детская школа искусств» Задонского муниципального района Липецкой области, руководитель Наталья Зарочинцева.

Подробности и положение – по ссылке. За четыре года 12 лучших творческих коллективов достойно представили Липецкую область на всероссийском уровне. В их числе были фольклорный ансамбль «Воскресение», духовой оркестр Дома культуры железнодорожников» Ельца и ряд других. «Весь прошлый год проходил под знаком культуры народов, населяющих нашу страну. Мы и дальше продолжим поддерживать проекты и программы, нацеленные на сохранение и поддержку народного наследия. Это наше достояние, которое нельзя забывать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.