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Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории отечественного предпринимательства подвели в Липецке. В нём участвовали более 50 студентов и аспирантов.

Призёрами стали Виктория Бельцова, Алина Семёнова, Александра Володина. Абсолютным победителем — Елизавета Ромадова, студентка второго курса Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Девушка представит Липецкую область в финале Всероссийской олимпиады. Состязания пройдут в апреле в Москве.

Всероссийскую олимпиаду по истории отечественного предпринимательства проводят с 2015 года. В ней приняли участие около 40 тысяч студентов и аспирантов со всей страны.