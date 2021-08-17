Посвященный годовщине создания Липецкой торгово-промышленной палаты праздник состоялся в областном центре в Медовый Спас. Поздравить коллектив пришли партнеры, члены Липецкой ТПП, а также совета и правления палаты, представители власти и общественных организаций, таких как «Опора России», «Деловая Россия» и многие другие.

В 1992 году, когда российская экономика перешла на рыночную концепцию функционирования, в стране начали создаваться областные торгово-промышленные палаты. Сегодня в России работают 180 региональных ТПП, и все они входят в европейскую и мировую систему. Как отмечает бизнес-сообщество Липецкой области, четкая и слаженная работа, компетентность и профессионализм, творческий подход всех сотрудников торгово-промышленной палаты региона позволило ей стать единым механизмом по внедрению современных и инновационных идей повышения конкурентоспособности предприятий, представления и защиты интересов предпринимателей. Липецкая ТПП стала финалистом конкурса региональных торгово-промышленных палат Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), это 27 стран мира. Также она является одной из лучших в системе ТПП РФ по объему оказанных услуг и развитию экспортной деятельности. Центр «Мой бизнес», созданный палатой совместно с администрацией Липецкой области на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) стал лучшим в России по итогам 2020 года.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что Липецкая ТПП вносит существенный вклад в объединение предприятий и организаций, определяющих экономический потенциал нашей области.

«Благодаря работе палаты в регионе созданы благоприятные условия для развития отечественного предпринимательства, – считает Игорь Артамонов. – Это важно для повышения инвестиционного и экономического потенциала региона. Я надеюсь, что Торгово-промышленная палата Липецкой области и в дальнейшем будет в числе лучших в реализации важных задач на российской и мировой аренах».

Традиционно в 29-й день рождения региональной ТПП состоялось освящение меда, а коллектив палаты получил медовые подарки. С концертными номерами выступили Липецкий симфонический оркестр под управлением Константина Баркова и государственный ансамбль театра танца «Казаки России». Президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов, поздравляя коллектив с Медовым Спасом и очередной годовщиной, отметил, что палата и дальше будет вести работу по защите бизнес-сообщества региона, оказывать поддержку предпринимателям, помогать получать необходимые консультации и расширять связи с зарубежными партнерами. Также Липецкая ТПП продолжит реализовывать культурные инициативы делового сообщества региона – проводить выставки, концерты, театральные встречи, благотворительные акции.