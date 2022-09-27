Липецкая региональная общественная организация инвалидов «Школа Мастеров» и региональное отделение Молодёжки ОНФ объявляют о старте патриотической благотворительной акции «Вязальный батальон».

Неравнодушные липчане могут принести спицы, крючки и пряжу в Центр декоративно-прикладных ремёсел «МарьинГрад» по ул. Циолковского, д. 15 в будние дни с 10:00 до 15:00. Всё собранное будет передано бабушкам, участникам проекта «Активное долголетие», которые живут в геронтологических центрах региона. Они свяжут тёплые носки для мобилизованных мужчин.

Также в Центре «МарьинГрад» мастерицы могут получить шерсть или принести туда готовые носки. Активисты Молодёжки ОНФ отправят шерстяную продукцию на фронт.