Первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев и генеральный директор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк сегодня обсудили ход подготовки липецких аграриев к осенним полевым работам. Во встрече также приняли участие начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих и директор «ФосАгро-Липецк» Михаил Еренков.

В ходе встречи Андрей Вовк сообщил, что на период осеннего сева все крестьянские (фермерские) хозяйства региона получат 5% скидку на аммофос и NPK-удобрения ФосАгро. Такой же размер скидки предусмотрен для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием овощей открытого грунта. По словам Андрея Вовка, предоставление скидок на период текущих полевых работ – очередной шаг ФосАгро в рамках комплексного повышения ценовой доступности минеральных удобрений для российских аграриев. Ранее компания зафиксирована цену на все виды минеральных удобрений собственного производства не выше июльских уровней.

«Из-за климатических условий в этом сезоне применение минеральных удобрений играло ключевую роль для хорошего урожая. Сейчас уборочная страда в разгаре, собрано уже более 1,5 миллиона тонн зерна. Немалая заслуга в этом наших и фермеров. ФосАгро в очередной раз подтвердила свой статус надежного партнера липецкого АПК, предложив специальные условия для них под осенний сев», – подчеркнул Николай Тагинцев.

«Фермеры формируют основу сельского хозяйства Липецкой области, среди потребителей ФосАгро в регионе на них приходится более половины. Мы надеемся, что наша инициатива в преддверии осеннего сева будет правильным образом воспринята сельхозтоваропроизводителями и позволит им увеличить внесение минеральных удобрений под урожай 2022 года», – отметил Андрей Вовк.

Поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года. С 2015-го гранты на развитие материально-технической базы выделяют сельскохозяйственным кооперативам.

«Весомая государственная поддержка позволяет нашим фермерам развиваться, добиваться хороших результатов, обновлять материально-техническую базу, запускать новые проекты. Агропромышленный комплекс региона входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.