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Участники команды «Звезда Кадета» кадетской школы Липецкой области принимают участие в патриотической смене «За честь Отчизны!», которая проходит в национальном детском образовательно – оздоровительном центре «Зубрёнок» республики Беларусь.

Для ребят запланирована двухдневная экскурсия. Кадеты посетят Минск, музей Великой Отечественной войны, осмотрят мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где состоится торжественный марш-парад участников смены и возложение цветов к Вечному огню.

Также кадеты принимают участие в конкурсных испытаниях: смотре-конкурсе строя и песни, военно-спортивной эстафете, соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, конкурсе презентаций делегаций, инсценированной военно-патриотической песни, а также состязании знатоков военной истории.

Кадетская смена проводится в рамках плана мероприятий Союзного государства при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования республики Беларусь. В мероприятии участвуют школьники 9–10 классов кадетских школ. Всего приехали 504 человека, по 252 человека от страны.

Организация смены направлена на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование у подрастающего поколения патриотического сознания и основы для непосредственной подготовки к служению Отечеству, выполнению конституционных обязанностей и гражданского долга. «Важно сохранять память и воспитывать патриотизм в наших детях», — подчеркивает губернатор области Игорь Артамонов.