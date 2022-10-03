За I полугодие 2022 года микрофинансовые организации (МФО) Липецкой области выдали региональному бизнесу порядка 272 млн рублей, что на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Основной объем выданных средств пришелся на предприятия региона: они получили в качестве займов более 153 млн рублей, рост объемов составил 35,5% по сравнению с I полугодием 2021 года. Свыше 118 млн рублей получили индивидуальные предприниматели, показатель остался примерно на уровне аналогичного периода прошлого года.

«Государственные МФО выдавали займы по льготным программам, в том числе предприятиям, нуждающимся в поддержке в условиях санкций. Средний размер займа для индивидуальных предпринимателей составил 1,4 млн рублей, для юридических лиц — 2,4 млн рублей», — рассказала эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.