Серебро и бронзу завоевали липецкие спортсмены в первые дни Международных комплексных спортивных соревнований «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Сочи.

Представители нашего региона отличились в состязаниях по лёгкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Александр Люлюков занял второе место в прыжке в длину с результатом 6,36 метра. Сергей Смотров показал третий результат, прыгнув на 5,94 метра.

«Мы стараемся сделать спорт доступным каждому жителю региона. Особое внимание уделяется улучшению условий тренировок профессиональных спортсменов. Очень радует, что представители нашего региона добиваются высоких результатов на важных турнирах», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соревнования продолжатся до 9 октября. Как отмечает региональное управление физической культуры и туризма, в условиях отстранения российских атлетов от международного спорта эти состязания являются одними из самых значимых и крупных открытых соревнований паралимпийцев. Участие в них принимают 1200 спортсменов из России, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи. В составе сборной России за награды сражаются 15 липчан. Они заявлены в трёх дисциплинах: лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание.