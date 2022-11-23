Центр «Мой Бизнес» Липецкой области приглашает жителей региона 30 ноября на бесплатный тренинг АО «Корпорация МСП» – «Сертификация и лицензирование». Он предназначен для потенциальных, начинающих и уже действующих предпринимателей.

На тренинге будут обсуждаться особенности сертификации и лицензирования. Слушателям расскажут, в какие уполномоченные органы обращаться для получения сертификатов или лицензий, а также какими мерами поддержки можно воспользоваться при получении сертификатов или лицензий. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют меры, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства, и они постоянно расширяются».

Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, количество мест на тренинге ограничено, необходима предварительная регистрация. «Подать заявку и узнать подробности можно по телефону +79802623212 (с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30) или по электронной почте [email protected]. Тренинг пройдет в центре «Мой Бизнес» в Липецке, на улице Кузнечная, 8. Начало тренинга в 10:00. Для подачи заявки необходимо подготовить полные ФИО, ИНН, адрес электронной почты и контактный номер телефона», – уточнили в областном управлении экономического развития.