Центр «Мой Бизнес» Липецкой области приглашает жителей региона 8 февраля в 15:00 на бесплатный тренинг «Аналитика и тренды рынка труда. HR-решения для бизнеса». Он предназначен для начинающих и уже действующих предпринимателей, а также физических лиц и самозанятых. На тренинге будут обсуждаться методы подбора, привлечения и удержания персонала в текущей реальности, актуальные тренды в управлении персоналом в 2023 году, а также будет проведена аналитика рынка труда Липецкой области, сообщили организаторы. Усугубление дефицита синих воротничков и молодых специалистов, изменение возрастных границ на рынке труда, трансформация HR-функции — об этих и других трендах, актуальных для России сегодня, расскажет директор Воронежского филиала HeadHunter Марина Качанова. Тренинг состоится в центре «Мой бизнес» в Липецке на улице Кузнечная, 8. Регистрация здесь.

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что в Липецкой области усовершенствована методика формирования баланса трудовых ресурсов для каждой территории, а это позволяет обоснованно принимать решения по новым инвестпроектам. «Мы стремимся создать высококвалифицированный и гармонизированный с системой образования рынок труда», – подчеркнул Игорь Артамонов.