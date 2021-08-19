Липецкие компании подали заявки на участие в Национальном конкурсе «Вкусы России». Наш регион представляют «Раненбургский сыр» и «Сыр Становлянский», сообщает региональное управление сельского хозяйства.

«Липецкие производители ориентированы на качество. Товары наших фермеров натуральные и конкурентоспособные, на них большой спрос. Участие в национальном конкурсе – это возможность получить весомую поддержку и расширить географию сбыта продукции. Кроме того, это будет способствовать привлечению в регион путешественников, которым интересен гастротуризм», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс «Вкусы России» организован Минсельхозом России. Проект был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Поступило уже 620 заявок из 78 регионов страны – больше, чем число участников прошлого года. Представлены как популярные гастрономические визитные карточки, так и локальные бренды, которые появились совсем недавно, но имеют хорошие перспективы развития.

Принять участие могут сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК. Заявки принимаются на сайте конкурса вкусыроссии.рф до 1 сентября 2021 года. С 20 октября по 7 ноября состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион.