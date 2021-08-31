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Липецкие школьники смогут бесплатно учиться программированию

3 часа назад
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Новый набор на бесплатные курсы по программированию для школьников 8–10 классов стартует в Лицее Академии Яндекса . В Липецкой области проект будет работать в 20 муниципалитетах. В очном формате занятия будут проходить в Липецке, Ельце, Елецком, Грязинском, Хлевенском, Становлянском, Задонском, Добровском, Лев-Толстовском, Долгоруковском, Тербунском, Данковском, Лебедянском районах. Старшеклассники Липецкого, Воловского, Измалковского, Добринского, Усманского, Чаплыгинского и Краснинского районов смогут учиться дистанционно.

 Для обучения школьников задействовано 16 площадок. Среди них-  детский технопарк «Кванториум», Центр цифрового образования детей «IT-куб», лицеи и гимназии региона. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал важность развития IT-компетенций в кадровом потенциале региона. «Радует, что что проект «Яндекс. Лицей» существует в Липецкой области, мы – одни из лидеров в стране, теперь будут филиалы во всех районах. Знание современных технологий –  это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», – отмечает Игорь Артамонов.

Обучение по программе, разработанной экспертами Яндекса, рассчитано на два года. На первом курсе школьники изучают основы Python — языка программирования, востребованного как в IT-компаниях, так и в научной среде. Его относительно несложно освоить, и при этом он позволяет решать множество задач. Второй курс посвящён промышленному программированию. Школьники пробуют свои силы в творческих проектах: разработке веб-приложений, чат-ботов, пользовательских интерфейсов. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли курсы повышения квалификации в Яндексе. «Обучение в Академии Яндекса заинтересует тех, кто хочет связать свою жизнь с IT. Для многих ребят Лицей становится первым шагом к будущей карьере: старшеклассники знакомятся с теорией программирования и учатся решать прикладные задачи. Часто их учебные проекты оказываются полезны для школы или региона, дорабатываются и используются на практике. Навыков, полученных во время обучения, достаточно, чтобы устроиться на стажировку или начать работать на junior-позиции в IT-компании своего региона», – считает  директор Лицея Академии Яндекса Марина Суслова, 

Чтобы поступить в Лицей Академии Яндекса, необходимо до 10 сентября заполнить анкету и пройти тестирование  на сайте проекта. Там же есть примеры заданий прошлых лет – это поможет подготовиться. Тех, кто успешно пройдёт первый этап, ждёт собеседование с преподавателем. В Липецкой области при поддержке регионального управления образования и науки проект реализуется уже четвертый год. За это время его выпускниками стали 98 школьников, еще 83 перешли на второй курс. Региональным координатором Яндекс. Лицея является институт развития образования.

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