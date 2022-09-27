Финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» завершился в Краснодарском крае. В них участвовали более 1400 учащихся 7 классов из 84 субъектов Российской Федерации. Липецкую область представляли команды-победительницы регионального этапа — городская класс-команда «Лицей 44» Липецка и сельская класс-команда гимназии им. Героя Советского Союза П.А. Горчакова села Боринское Липецкого района.

Программа состязаний включала обязательные виды — спортивное многоборье, эстафетный бег, теоретический и творческий конкурсы и дополнительные виды. В общекомандном зачете среди городских класс-команд «Лицей 44» города Липецка занял восьмое место, сельская класс-команда гимназии села Боринское Липецкого района заняла 16 место.

Победителями Всероссийского этапа среди городских класс-команд стала Тульская область, среди сельских класс-команд Московская область. В личном зачете среди сельских класс-команд в плавании Владимир Павлов из гимназии имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова села Боринское на дистанции 50 метров вольным стилем занял первое место с результатом 27,92 сек., также он был лучшим в прыжках в длину с места с результатом 279 см как среди городских, так и среди сельских класс-команд.

В Липецкой области постоянно растет доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. «Это значит, что все больше людей ставят здоровье на первое место в системе ценностей. Мы создаем все возможности для занятий физической культурой и профессиональным спортом для детей и взрослых в любом возрасте и в любое время года. Для этого в области создана и развивается мощная спортивная инфраструктура», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.