Впервые в райцентре Липецкой области – селе Тербуны – пройдет полумарафон. Он состоится 3 октября, организаторы, а это беговое сообщество Lipetsk Running, создавшие Липецкий полумарафон и марафон, назвали его «Тербунский рубеж».

Полумарафон пройдет в два круга с маленьким перепадом высот. Участникам «Тербунского рубежа» доступны четыре дистанции на выбор. Также в программе заявлены развлекательный блок, медали, футболки и подарки от партнеров. Победителей и призеров будут награждать на всех дистанциях. «Тербунский рубеж» – это не только про спорт, но и про историю. В Тербунах произошел переломный момент Великой Отечественной войны, в июле 1942-го здесь состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют «малой Прохоровкой». Зимой 1942–1943 годов через Тербуны проходил стык между войсками Брянского и Воронежского фронтов, из этого района они начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу.

«Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Выбрать дистанцию и зарегистрироваться можно, пройдя по ссылке. Телефон для СМИ и партнеров мероприятия – 89268583121 Ксения Казакова. Активисты Lipetsk Running уже в течение трех лет организуют полумарафоны, которые входят в пятерку лучших в России по версии забег.рф.