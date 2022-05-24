С 18 по 22 мая городе Орел проводилась IV Всероссийская летняя спартакиада «Юность России» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций по 9 видам спорта, в котором приняла участие соборная команда Липецкой области.

Нашу область представляли студенты команд ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий» и их тренер руководитель физического воспитания колледжа Панфилов Алексей Дмитриевич по направлениям волейбол и мини-футбол.

Впервые, за всю историю проведения спартакиады Липецкая область достигла успеха, получив бронзовую награду Спартакиады (3 место) в направлении мини-футбола.

В турнире принимали участие 16 серьезных соперников со всех городов России: 16 команд по мини-футболу. Команда Липецкой области в составе Аушева Захара, Плетнева Артема (капитан), Кудрявцева Роберта, Богачева Даниила, Сорокина Данил, Нестерова Ивана, Кровякова Михаила показала высокие результаты, сплоченность, силу духа. На предварительном этапе команда Липецкой области одержала 2 победы, вышла в ¼ финала, с разрывом 3:0 обыграла команду города Челябинска. В полуфинале нашим спортсменам пришлось играть с командой города Ярославль, в упорной борьбе спортсменам удалось выйти в финал и бороться за 3 почетное место с командой города Ростов-на-Дону, где в основное время счет был 2:2, после чего были назначены серии пенальти, где свой профессионализм и показал вратарь нашей команды Захар Аушев, который отразил 2 удара соперника и принес бронзовую награду Липецкой области.