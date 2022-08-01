Открытие вернисажа «Полет» состоится 12 августа в липецком Доме музыки. Выставка посвящена Военно-воздушным силам России.

В экспозиции представлены 20 работ 10 художников. Большая часть выставки состоит из работ пленэра 2020 года. Но есть и ретроспективные, это, в частности, картина Татьяны Жебылевой «Начало», где запечатлен первый космонавт Юрий Гагарин, с которым дружила ее семья, а также работы Игоря Малявкина «В стратосфере», «По тревоге».

Графические работы Сергея Смолеевского, представленные в Доме музыки, в этом году стали лауреатами премии «Прохоровское поле» в сфере «Изобразительное искусство», номинация «Графика», за «Своевременное пластическое отражение темы Вооруженных сил РФ».

«Совместный проект с Домом музыки направлен на сохранение памяти о величайшей роли отечественной авиации как в военное время, так и в мирные будни, а также исторической значимости личного подвига наших земляков – летчиков, которые ценой собственной жизни сохраняют мир на земле, – поделилась инициатор выставки, заместитель председателя Липецкого отделения СХ России Татьяна Жебылева. – Основная идея выставки – возрождение исторической памяти о реальных событиях и полетах, в том числе, о роли России в освоении космоса и подвиге первого человека, полетевшего в космос».

Военно-воздушные силы – национальная гордость России, олицетворяющая передовые достижения отечественной науки и техники, героизм и высокое мастерство наших летчиков, подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. «История и судьба Липецкой области неразрывно связаны с развитием отечественной боевой авиации. Мы помним о подвигах липецких авиаторов в годы Великой Отечественной войны, героизме летчиков-испытателей, в мирное время поднимающих в небо новейшие образцы техники, самоотверженность и мужество липецких асов, сегодня защищающих безопасность России», – отметил Игорь Артамонов.