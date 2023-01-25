Ввод жилья на душу населения в Липецком районе в 2022 году составил 2,7 квадратных метра. По этому показателю муниципалитет занимает первое место в области, подчеркнул глава района Давид Тодуа в ходе рабочей встречи с губернатором Игорем Артамоновым.

«Мы достаточно динамично прошли год, хорошие результаты достигнуты практически по всем направлениям социально-экономического развития, – сообщил руководитель муниципалитета. – Такого показателя консолидированного бюджета, а это более 2 миллиардов 69 миллионов рублей, не было никогда».

Липецкий район лидирует по целому ряду и других важных показателей. Муниципалитет на втором месте по количеству субъектов МСП на 1000 жителей, объему инвестиций на душу населения и размеру среднемесячной заработной платы. Заметно увеличились по сравнению с предыдущим годом налоговые поступления в местный бюджет, миграционный прирост, оборот общественного питания, объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных собственными силами работ и услуг. За 9 месяцев 2022 года в районе создано 508 новых рабочих мест, в наступившем 2023-м планируется еще 670, в том числе 80 высокопроизводительных.

Давид Тодуа рассказал, что все запланированные на 2022 год проекты реализованы, поставленные задачи решены. В числе ключевых объектов – многофункциональные спортивные площадки в селах Троицкое и Сенцово, в Хрущевке – площадка ГТО, модернизация и строительство сетей водо- и теплоснабжения произведены в Сухой Лубне, Тюшевке, Копцевых Хуторах и целом ряде других населенных пунктов, реконструкция уличного освещения в семи сельских поселениях. На эти цели направлено 159,3 млн рублей. Кроме того, в районе благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются дороги, строятся дома для переселения граждан из аварийного фонда. Объем поддержки мобилизованных и их семей составил 5,748 млн рублей. Отправлено более десятка гуманитарных грузов в места боевой слаженности и в зону СВО.

На 2023 год в Липецком районе запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах Большая Кузьминка, Студеные Хутора и Крутогорье, капитальный ремонт двух сельских домов культуры и обновление 30 километров дорог общего пользования местного значения. Будут продолжены возведение и модернизация сетей водоснабжения. «Это одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, и важная для нас с вами задача, поэтому мы постоянно увеличиваем финансирование для ее решения, – отметил Игорь Артамонов. – Эффективность работы по обеспечению жителей качественной питьевой водой необходимо повышать». Игорь Артамонов поручил держать ход реализации таких важных для жителей муниципалитета проектов под особым контролем.