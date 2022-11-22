Николай Звягинцев завершил выступление на первенстве России в Казани с четырьмя медалями – тремя золотыми и одной серебряной. Награды высшей пробы липчанин завоевал в упражнениях «малокалиберная винтовка, 50 м, три положения», «малокалиберная винтовка, 60 выстрелов из положения лёжа» и «пневматическая винтовка, 10 м». Еще одну медаль он получил за участие в состязаниях «пневматическая винтовка, 10 м, команда».

В соревнованиях приняло участие рекордное количество участников – около 500 спортсменов из 50 регионов страны. На первенстве, организованном Стрелковым Союзом России, разыгрывался 21 комплект медалей в 12 упражнениях. Липецкий стрелок по результатам завоевал лидерство в личном зачете.

«Отличный результат липецкого стрелка. Поздравляем спортсмена с победой и желаем новых достижений», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.