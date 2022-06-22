С вековым юбилеем участницу Великой Отечественной войны Тамару Васильевну Родионову поздравили заместитель губернатора Ольга Белоглазова, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, глава Липецка Евгения Уваркина, депутаты горсовета. Праздник прошёл на свежем воздухе перед домом ветерана, это были концертные номера, поздравления, цветы, подарки, среди которых и бытовая техника.

«Очень радостно поздравить Тамару Васильевну с таким солидным юбилеем. Символично совпали даты – день её рождения и день начала Великой Отечественной войны. Жизнь всегда побеждает смерть. История сегодняшней виновницы торжества – пример восхищающей силы духа, трудолюбия и жизненной стойкости», – отметила Ольга Белоглазова.

В первый день войны Тамара Васильевна отметила своё 19-летие. Она родилась в Омской области. Здесь же окончила сельскую школу, стала пионервожатой, комсомолкой. И отсюда добровольцем ушла на фронт, служила в зенитной части. На фронте Тамара Васильевна познакомилась с будущим мужем. В 1945 году у супругов-фронтовиков родился сын. После этого семья уехала на Камчатку, а через несколько – в Липецк. Здесь построили дом. Муж Тамары Васильевны работал на заводе «Свободный Сокол», она сама – в буфете медицинского училища, а после выхода на пенсию в 58 лет устроилась грузчицей на овощную базу. Трудилась, пока позволяло здоровье. Дома Тамара Васильевна держала стадо коз, молоком которых обеспечивала, по словам соседей, весь сокольский посёлок. Тамаре Васильевне довелось пережить и мужа, и сына. Живёт она самостоятельно, но родные – внуки, правнуки – не забывают, навещают её, помогают.

«Забота о социальном и духовном благополучии пожилых липчан всегда была и остается первоочередной задачей региональной власти, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Наше глубокое уважение и благодарность – в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день».