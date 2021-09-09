Торжественная церемония награждения, посвященная Дню финансиста, состоялась в управлении финансов Липецкой области. Региональные награды финансистам вручил заместитель главы администрации Липецкой области Вячеслав Щеглеватых. Он также поздравил работников и ветеранов-финансистов Липецкой области с профессиональным праздником, который отмечается 8 сентября.

«Все, кто знаком с тонкостями профессии финансиста, знают, что этот кропотливый, творческий труд требует от человека не только высочайшей компетентности, но и незаурядных личных качеств – терпения, добросовестности, умения мыслить на перспективу, видеть за документами и цифрами статистики нужды людей, стратегические цели развития страны, области, района», – сказал Вячеслав Щеглеватых.