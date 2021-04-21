Испытания регионального публичного конкурса «Сердце отдаю детям» завершились в липецкой области. Финалисты шести номинаций «Художественная», «Техническая», «Естественно-научная», «Физкультурно-спортивная», «Социально-гуманитарная» и «Туристско-краеведческая» дали открытый урок по своей направленности и на площадке Центра цифрового образования детей «IT-куб» приняли участие в импровизированном командном конкурсе «4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции», сообщает управление образования Липецкой области.

Заключительное испытание прошло в формате проектного форсайта. Финалисты представили модель сетевого взаимодействия учреждения дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Липецкой области. Сделав ставку на профориентационную направленность центров, команды предложили свои варианты сотрудничества с учреждениями культуры, спорта, экологии, силовой сферы, а также предприятиями и организациями.

Имена победителей областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям» станут известны в ближайшее время. Лучшие из лучших войдут в состав сборной Липецкой области для участия во Всероссийском конкурсе профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

«Педагогическое сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших традиций, педагоги региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих из них можно назвать уникальным», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Всероссийский финал в 2021 году пройдёт в 17 раз. За это время 22 педагога региона выступали на площадках Всероссийского конкурса. Проект «Сердце отдаю детям» направлен на распространение лучших педагогических новаций в сфере дополнительного образования и поддержку талантливых педагогов.