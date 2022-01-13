Сотрудников областных и районных СМИ чествовали сегодня в Липецке в День российской печати. Награды получили лучшие мастера слова и победители творческих конкурсов по итогам 2021 года. С профессиональным праздником журналистов поздравил первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко

«В 2021 году вами проделана большая работа. Написаны статьи, сняты репортажи на волнующие липчан темы. Люди ждут ваши материалы, верят и доверяют им. Благодарим вас и ждём новых интересных новостей и идей, которые с радостью поддержим», – отметил Александр Рябченко.

Лучшие представители отрасли получили ведомственные и региональные награды и премии. В различных номинациях областного творческого конкурса были отмечены как персональные, так и коллективные проекты. Всего на соискание наград 29 региональных СМИ представили 163 работы.

Почётное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области» присвоили телеоператору телерадиокомпании «Липецкое время» Илье Горскому, директору-главному редактору газеты Липецкого района «Сельская нива» Татьяне Долгих; ответственному секретарю «ИД «Липецкая газета» Игорю Плахину.

В номинации «Проект года» отмечена работа редактора отдела писем газеты «Добринские вести» Марины Пчельниковой «На улице семей счастливых», а также проекты «Елецкой телевизионной и радиовещательной компании» – «Стройсторис» и газеты «Звезда» Становлянского района – «Пойдем-побегаем!».

Лучшим публицистом года стала Олеся Скворцова, корреспондент отдела «ЛГ» – еженедельник» редакции областной газеты «Липецкая газета». В номинации «Радиожурналист года» победила шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Липецк» Элла Игнаткина. Лучшим тележурналистом года признана Анна Гаврилова-Голембовская – специальный корреспондент ТРК «Липецкое время». Интернет-журналист года – Олеся Азарова – контент-редактор отдела мультимедиа информационно-справочного портала «Липецкмедиа». Областную премию «Фотокорреспондент года» получил Сергей Дуванов – редактор фотоотдела газеты «Донские вести». Оператором года признан Артем Андреев – режиссер монтажа отдела производства и выпуска телерадиоканалов «ТРК «Липецкое время». «Редактор года» – главный редактор газеты «Знамя Октября» Владимир Мячин.

Также ряд журналистов и авторских коллективов получили премии «Приоритеты года» за освещение тем, способствовавших развитию общества в соответствии с приоритетами, определенными в послании Президента РФ.

«Сегодня в Липецкой области выходят сотни различных газет и журналов, появляются новые интересные издания. Благодаря активной гражданской позиции представителей журналистского сообщества, высокому профессионализму, конструктивной критике мы продвигаемся вперед, находя оптимальные решения волнующих жителей области проблем», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.