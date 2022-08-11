Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вчера побывал с рабочей поездкой в Ельце и проверил, как исполняются его поручения по улучшению медицинского обслуживания населения. Руководитель региона посетил Елецкую стоматологическую поликлинику, открывшуюся после модернизации, и городскую больницу № 1 имени Н.А. Семашко, где впервые в истории елецкого здравоохранения начало функционировать отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

Стоматологическую поликлинику модернизировали на средства областного бюджета. В новом здании полностью реконструировали системы электро-, водоснабжения и водоотведения. Смонтировали новейшую систему вентиляции. Все помещения работают по бережливому стандарту. При помощи системы электронной очереди оптимизирована логистика движения и записи пациентов. Организованы три зоны комфортного ожидания и современный гардеробный модуль. Все кабинеты оснащены новым стоматологическим оборудованием. Есть современные визиограф и томограф, позволяющие выполнять сложные операции, в том числе связанные с имплантацией зубов.

В реконструированном здании стоматологической поликлиники оказывается терапевтическая, хирургическая, ортопедическая медицинская помощь в две смены. Приём ведут 26 врачей и 47 средних медработников.

«Работа проведена большая и качественная. Сегодняшняя елецкая стоматология не сравнится с тем, что было до модернизации. Поговорил и с медицинским персоналом, и с пациентами – довольны все. Это радует и для Ельца это совершенно новый уровень оказания стоматологической помощи», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В горбольнице №1 руководителю региона показали, как работает новое отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, оснащённое современным ангиографическим комплексом отечественного производства. Проект реализован по инициативе губернатора Липецкой области за счёт средств регионального бюджета.

Высокотехнологичный ангиограф предназначен для эффективной диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это медоборудование с высокой точностью определяет характер патологии и помогает провести лечение малотравматичным способом посредством внутрисосудистого доступа. Раньше за такой помощью жителям Ельца приходилось ездить в областной центр или в федеральные клиники. Теперь здесь будут лечить не только ельчан, но и жителей Тербунского, Воловского, Измалковского и Становлянского районов.

«Благодаря открытию этого отделения уровень оказания медицинской помощи жителям Ельца и ближайших районов существенно повысится, а высокотехнологичное лечение станет гораздо доступнее», – подытожил губернатор.