Семинар «Актуальные региональные меры поддержки промышленных предприятий Липецкой области» прошел в центре «Мой бизнес». Предпринимателям рассказали о программах, реализуемых Липецкой торгово-промышленной палатой, региональным управлением инвестиций и инноваций, а также фондами развития промышленности и поддержки предпринимательства.

О вариантах поддержки регионального Фонда развития промышленности рассказал его директор Дмитрий Никитин. Для организаций предусмотрено более десяти программ, они различаются по целям, уровням процентных ставок, условиям софинансирования и суммам. Кроме того, Дмитрий Никитин обратил внимание на новый грант. Он направлен на компенсацию до 90% затрат на возмещение процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств. Возмещение осуществляется в отношении процентов, начисленных и фактически уплаченных за период с 21 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Липецкой области Дмитрий Петухов представил самые востребованные программы займов на суммы от 500 тысяч рублей до 20 миллионов. Фонд предоставляет средства со сниженной процентной ставкой предприятиям, осуществляющим любые виды деятельности.

О мерах поддержки, предоставляемых компаниям, включенным в областной реестр инновационных предприятий, рассказал заместитель начальника отдела развития управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских. Он отметил, что сегодня в реестр входит 53 проекта. Такие предприятия получают господдержку в виде предоставления налоговых льгот, это освобождение от налога на имущество организаций и понижение ставки по налогу на прибыль.

Представитель Липецкой ТПП объяснил предпринимателям алгоритм получения заключения Минпромторга РФ и внесения в реестр производителей промышленной продукции. Наличие соответствующего сертификата служит основанием для снижения или полного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Организаторами семинара выступили липецкий Технопарк и региональный Фонд развития промышленности. «Вместе с представителями бизнес-сообщества региона мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Конструктивный диалог помогает региону развиваться и в такие непростые времена, как сегодня», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.