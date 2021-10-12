Уникальная фотовыставка «Время твоих возможностей» открылась в липецком парке «Быханов сад». Проект создан для молодёжи. Посетив экспозицию, можно узнать, какие молодёжные организации есть на территории региона, чем они занимаются и как в них попасть.

Основная цель выставки – показать молодым людям, как они могут реализовать себя. Каждый стенд презентует работу 19 молодёжных организаций и проектов под лозунгом «Я МОГУ». Вниманию посетителей представлена деятельность Ресурсного центра добровольчества, Российского движения школьников, Юнармии, Российского союза молодёжи, а также информация о форумной кампании, грантовой поддержке, всероссийских и региональных конкурсах. На каждом стенде расположен интерактивный QR-код, с помощью которого можно ещё подробнее узнать о молодёжных организациях и присоединиться к ним.

Фотовыставка «Время твоих возможностей» будет функционировать на территории парка до конца октября 2021 года. «Молодые, перспективные, целеустремлённые люди необходимы региону, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Убеждён, что молодое поколение сумеет внести достойный вклад в развитие региона и в полной мере сможет проявить свои умения и таланты, направив их на благо общества».