Жители Липецкой области с 27 октября могут получить услуги в центрах «Мои документы» только по предварительной записи. Исключение сделано для граждан, желающих оформить транспортную карту нового образца или зарегистрироваться на портале госуслуг, а также зарегистрировать недвижимость, приобретенную с использованием ипотеки. Их примут в порядке живой очереди. При этом на входе в МФЦ сертификат с QR-кодом о вакцинации не потребуют.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе, по данным Роспотребнадзора, серьезная. Важно ее не усугубить, а для этого надо следовать несложным правилам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Но создать безопасные условия для наших жителей в МФЦ в последние дни непросто. Поток людей резко увеличился. Это связано с тем, что граждане обращаются в центры «Мои документы», чтобы распечатать QR-код и подтвердить или восстановить запись на портале госуслуг. Одномоментно только в центральном офисе в Липецке своей очереди ожидали около 300 человек. В основном, это люди пожилого возраста, которые не умеют пользоваться порталом госуслуг. Чтобы перераспределить потоки людей и снизить риски заражения, мы решили принимать клиентов по предварительной записи», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Записаться на прием в центр «Мои документы» жители могут по единому номеру справочной службы 8(4742) 52-21-42 или по номеру районных отделов. В нерабочую неделю, с 1 по 3 ноября, специалисты МФЦ окажут следующие услуги: оформление льготных транспортных карт, регистрация на портале госуслуг и регистрация недвижимости с использованием ипотеки. Те, кто предварительно записался на прием в эти дни, услугу окажут в полном объеме. В Липецке и Ельце офисы «Мои документы» будут работать с 8.00 до 14.00, в остальных муниципалитетах – с 8.00 до 12.00.

Подтвердить запись на портале госуслуг, распечатать QR-код о вакцинации жители региона могут не только в офисах «Мои документы», но и в отделениях Сбербанка, ВТБ, «Почта банка» и центрах занятости. Инструкцию по получению подтвержденной учетной записи на портале госуслуг можно посмотреть по ссылке.