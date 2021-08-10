Мобильный туристско-информационный центр открылся для удобства гостей и жителей Липецкой области в домике Петра I в Нижнем парке. Здесь липчанам и гостям города рассказывают о достопримечательностях, исторических и культурных ценностях области, проходящих в регионе интересных событиях.

Консультанты помогают составить самый лучший турмаршрут по липецкой земле, предлагают увлекательные экскурсии, бесплатные информационные буклеты, путеводители. Также здесь можно приобрести авторские сувениры бренда «Липецкая Земля» и традиционную романовскую игрушку.

За месяц работы обильного туристско-информационного центра в нем побывало более 400 гостей из разных регионов. Воронеж, Москва, Волгоград, Ярославль, Брянск, Орел, Санкт-Петербург, Рязань, Белгород, Саратов, Иркутск, Калуга, Краснодар, Тула, Набережные Челны, Забайкалье, Украина – и это еще не полный перечень географии туристов.

«На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», – уверен глава региона Игорь Артамонов.

Необходимость создать подобный центр в Липецке назрела давно, рассказали организаторы. В перспективе планируется разместить в удобном месте аналогичный постоянно действующий центр. Работает мобильный ТИЦ по пятницам, субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00.