Молодые данковчане из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недавно получили ключи от новых квартир. Восемь из них теперь будут жить в современной пятиэтажке на улице Льва Толстого, 22. А еще один обладатель нового жилья выбрал сельскую местность и поселился в Спешнево-Ивановском.

У каждого из новоселов непростая судьба. Кто-то в детстве потерял отца и мать, чьих-то родителей лишили родительских прав. Воспитывали большинство ребят родственники. Сейчас им уже за двад­цать, у многих собственные семьи. Теперь есть все возможности обустраивать домашний очаг по своему вкусу. Двадцатилетний Виталий Рыженок, несмотря на свой возраст, глава большой семьи. У них с женой общий малыш, а еще трое детей — от первого брака супруги. Все вместе они жили в квартире, купленной на материнский капитал. Теперь появилась возможность расширить жилищные условия.

Иван Семьянских стоял в очереди на квартиру с 14 лет, сейчас ему 23. «Для нас с женой это боль­шое и радостное событие. Мы ютимся в общежитии на этой же улице. У нас маленький ребенок, супруга беременна вторым. Поэтому постараемся обставить квартиру мебелью и побыстрее переехать в новый дом. А потом, надеюсь, сумеем расшириться с помощью материнского капитала», — поделился Илья. Его ровесница Светлана Горбунова пока не замужем, но в серьезных отношениях. С 14 лет девочку воспитывала родная тетя. Недавно Светлана закончила Данковский агропромышленный техникум, получив две специальности: «повар-кондитер» и «технолог». Теперь планирует устроиться на работу и обживать новую квартиру. Признается, что очень счастлива.

Пятиэтажный дом на улице Льва Толстого построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. Молодежь получила квартиры в рамках программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области». Они полностью благоустроены. Еще 52 квартиры местные власти выделят переселенцам из аварийного жилья.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов уделяет особое внимание тому, чтобы молодые люди с трудной судьбой, ответственность за которых взяло на себя государство, получали собственные квартиры.

«Нам и далее необходимо, увеличивая объемы вводимого жилья, обеспечивать более широкую его доступность. Особенно молодым и многодетным семьям, детям-сиротам. То есть обеспечивать поддержку наиболее незащищенным слоям населения», — считает Игорь Артамонов.