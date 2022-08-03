Торжественное открытие комплексов по сушке, подработке и хранению зерна Группы «АГРОИНВЕСТ», которые расположены в Данковском и Долгоруковском районах, состоялось в регионе. Красную ленточку перерезали заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев, генеральный директор Группы «АГРОИНВЕСТ» Алексей Кукура и его первый заместитель Анна Лищук.

«Открытие таких мощностей по подработке и хранению зерна – очень важный фактор, – подчеркнул Игорь Кремнев. – Это основа продовольственной безопасности, которая позволяет нам сегодня как сохранить урожай и год, и два, так и отправлять качественное зерно на реализацию. И когда строятся комплексы такими известными компаниями, мы понимаем, что эти предприятия пришли к нам надолго. За последние 10-12 лет в регионе мощностей по хранению было построено больше, чем за 100 лет. И, как видите, мы не останавливаемся на достигнутом, продолжая реализовывать новые проекты».

В Данковском районе масштабная реконструкция элеваторного комплекса «Политово» началась в 2020 году. В результате мощность обновленного объекта хранения увеличилась на 30 тысяч тонн и сейчас составляет 52,5 тысячи. Уже сейчас на предприятии работают 44 местных жителя. После реконструкции созданы еще 25 новых рабочих мест. В селе Жерновное Долгоруковского района строительство современного комплекса по хранению, сушке и подработке зерна мощностью 20 тысяч тонн велось с 2021 года. Создано 32 новых рабочих места. Объем инвестиций в эти два комплекса составил 850 млн рублей. Оба предприятия оснащены передовым высокотехнологичным оборудованием. Ресурсы новых мощностей для хранения подходят для работы со всеми видами сельскохозяйственной продукции.

Группа «АГРОИНВЕСТ» ведет свою деятельность в Липецкой области больше 10 лет. В регионе сосредоточено около десятка предприятий, в частности ООО «Данков-АгроИнвест» и ООО «Долгоруково-АгроИнвест», которые занимаются выращиванием озимой пшеницы, подсолнечника, ячменя, кукурузы, сои.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, сейчас Липецкая область располагает 48 элеваторами и хлебоприемными предприятиями. Всего с учетом ввода комплексов по хранению в Долгоруковском и Данковском районах общая мощность хранения в регионе составит 2 миллиона 561 тысяча тонн. Кроме того, в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей региона также имеются зерновые мощности хранения на 600 тысяч тонн. Собранный в Липецкой области урожай зерновых культур позволяет ежегодно не только обеспечить в полном объеме внутреннее потребление, но и вывозить зерно за пределы региона. «Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – неоднократно отмечал губернатор Игорь Артамонов.