Из федерального бюджета на консервацию и сохранение объектов культурного наследия региона привлечено более 145 млн рублей. Эти данные были озвучены сегодня на комитете по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Депутаты заслушали информацию об итогах Года культурного наследия народов России в Липецкой области. Докладчиком выступила начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва.

В 2022 году парламентарии утвердили почётное звание «Заслуженный мастер народного творчества Липецкой области». Звание будет ежегодно присваиваться одному человеку, который внёс весомый вклад в развитие и сохранение традиционной культуры и народных и художественных промыслов на межрегиональном, всероссийском и международном уровнях.

Как сообщила начальник профильного управления, в 2022 году Липецкая область заняла лидирующую позицию в ЦФО по количеству объектов нематериального культурного наследия России, внесённых в федеральный Реестр. Высокую оценку получили проекты по созданию узоров из песка на Троицу в с. Волчье Добровского района, по изготовлению елецкой рояльной гармоники, лыковых лаптей в с. Преображеновка, глиняной игрушки в с. Доброе, тряпичной куклы в с. Волчье.

Кроме того, в регионе прошло множество событийных фестивалей, направленных на популяризацию и сохранение культурного наследия народов России. Крупнейшим из них стали Межрегиональный исторический фестиваль эпох «Серболов стан» в Воловском районе и ежегодный фестиваль национальных культур, традиций и ремесел «В гостях у Воеводы». Их посетили больше 11 тысяч зрителей.

На комитете вице-спикер Андрей Фролов внес предложение оказать дополнительную поддержку государственному театру танца «Казаки России» в части предоставления концертного зала, обратиться к Губернатору с просьбой рассмотреть и решить данный вопрос.

Действительно, стоит остро вопрос по поводу собственной площадки. В 2021 году была направлена заявка в Министерство культуры о включении в программу реновации киноконцертного зала “Октябрь”, где указывалось, что эта площадка должна стать в том числе домом и для “Казаков России”, — отметила Ирина Кремнёва.

Депутат Лариса Ксенофонтова попросила также рассмотреть возможность предоставления помещения для занятий инклюзивному коллективу “Параллели”, так как число желающих заниматься в коллективе растет.

На прошлой неделе встречались с руководителем коллектива. В настоящее время условия созданы, — ответила Ирина Кремнёва.

Парламентарий Анатолий Емельянов обозначил вопрос размещения Липецкого драматического театра на Соколе в местном ДК.

Начальник профильного управления отметила, что предоставить новое здание всем творческим объединениям одномоментно сложно. Сегодня решается вопрос с обновлением муниципального театра. В этом году была получена субсидия на оборудование и на постановку. Они впервые будут пользоваться федеральными денежными средствами.

Депутат Анатолий Шкатов заявил о необходимости создания новых культурных центров в регионе.

Ирина Кремнёва сообщила парламентарию, что в прошлом году в области построили 2 новых ДК – в селе Нижний Воргол Елецкого района и Спешнево-Ивановское Данковского района, ведется ремонт уже действующих, обновляется их техническое оснащение. Также сегодня прорабатывается возможность строительства крупного многофункционального центра досуга для жителей новых микрорайонов Липецка.