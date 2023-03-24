Итоги ежегодного конкура «Экспортер года» подведены в Липецкой области. Торжественная церемония награждения прошла в правительстве Липецкой области. Организатором выступил Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»), совместно с правительством региона.

Победителей выбрали по пяти номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в металлургической отрасли», «Удачный старт» и «Прорыв года». Участники, занявшие первые места, получили сертификаты на оплату авиабилетов для участия в международных выставках и бизнес-миссиях, организуемых центром поддержки экспорта. Стоимость каждого сертификата составляет 70 тыс. рублей.

Как сообщили организаторы, это ежегодное знаковое мероприятие для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на международном рынке. Основная идея конкурса – показать, что малые и средние предприятия имеют все шансы вывести свою продукцию на экспорт, и этим действительно выгодно заниматься. Праздничный настрой церемонии награждения задавал Липецкий симфонический оркестр. В фойе была организована выставка продукции липецких экспортеров.

В сфере промышленности лучшей стала «АВИКС ГРУПП», на втором месте – компании «ИнтерЭкоТехнологии» и «Мезо», третье место занял Липецкий станкозавод «Возрождение» и ООО «ПРЕСТОРУСЬ». Экспортеры года в сфере агропромышленного комплекса: 1 место — ООО «Завод металлоконструкций Форвард», 2 место – ООО «Научно производственное предприятие «Завод инновационного промышленного оборудования». Экспортер года в металлургической отрасли: 1 место – ООО «Группа Компаний «ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ», 2 место – ООО «ЛАСАР», 3 место – ООО «Литмашприбор». «Удачный старт»: 1 место – ООО «ССТ», 2 место – ООО «Компания Интергруп». «Прорыв года»: 1 место – ООО «ЛипецкТехноЛит», 2 место – ООО «Оптифлекс».

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов поблагодарил предприятия за достигнутые результаты и отметил, что благодаря им ежегодно растет объем экспорта региона, расширяется его номенклатура, совершенствуются механизмы поставок. «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление за 2022 год объем экспорта малых и средних компаний составил более 11,5 млн долларов. Бизнесу пришлось открывать для себя новую географию и логистику. Очень большой интерес к нашим компаниям проявляют иностранные партнеры, это Китай, Иран, Индия. В 2023 году перед нашим бизнесом стоит достаточно сложный вызов – выйти на новые рынки», – отметил Сергей Курбатов.

Модератором встречи выступил руководитель Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов. Он рассказал об итогах деятельности центра за 2022 год и мерах государственной поддержки для экспортеров, реализуемых в регионе. «Экспортеры сейчас работают в условиях почти экстремальных. Но бизнес всегда стремился к развитию и расширению географии сбыта товаров, что придает импульс экономическому росту региона, укреплению репутации Липецкой области и ее инвестиционного потенциала. Несмотря на сложную экономическую ситуацию Центр поддержки экспорта продолжает работу в переориентации рынков сбыта на Восток», – сказал Василий Гольцов.

Главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков отметил значительный вклад Центра поддержки экспорта в развитие региона и страны. «Именно наши экспортеры в непростое время обеспечивают экономическую безопасность, используют свои силы и возможности для того, чтобы не только обеспечить стабильность своего бизнеса, но и внести вклад в развитие Липецкой области». Начальник Юго-Восточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» Вадим Билоконь выразил готовность к сотрудничеству с компаниями в вопросах развития транспортных цепочек в экспортоориентированных направлениях.

Лучшие экспортеры региона по итогам конкурса получили ценные подарки и возможность представить наш регион в федеральном конкурсе. Сегодня в Липецкой области более 50 небольших компаний, ориентированных на экспорт. География поставок обширная – около 50 государств. Из них большая часть – страны восточного направления. Компании отправляют металлоконструкции, сельхозпродукцию, нефтехимию, станки, замороженные полуфабрикаты и многое другое.

В Липецкой области конкурс «Экспортер года» проводится с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 100 компаний малого и среднего бизнеса. В 2022 году около 30 компаниям при содействии Центра поддержки удалось заключить экспортные контракты на сумму более 11,5 млн. долл. США с такими странами, как Грузия, Сербия, Таджикистан, Болгария, Армения и другие. По итогам года центр поддержки экспорта на 80% смог перевыполнить плановые показатели, которые ставят перед нами Министерство экономического развития Российской Федерации. А планах на 2023 год посетить с бизнес-миссией страны Африки, Туркменистан, Ирак, Индию и другие государства восточного направления.

«В Липецкой области постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства, которые позволяют расширить географию сбыта товаров, повысить конкурентоспособность липецкой продукции, а значит придать импульс экономическому росту региона, а также укрепить репутацию инвестиционного потенциала», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России.