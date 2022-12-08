Липецкий областной штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» отправил в зону проведения специальной военной операции термобелье, налобные фонарики, батарейки, удлинители на катушках, пуско-зарядные устройства, кабель и другие инструменты для проведения электроработ. Средства для покупки вещей собрал Фонд социально-экономического развития Липецкой области.

С самого начала частичной мобилизации фонд подключился к оказанию помощи. Жителей Липецкой области, которые проходят подготовку в военных частях и решают государственные задачи, стараются обеспечить всем необходимым. Сбор средств продолжается. Деньги на расчетный счет Фонда социально-экономического развития Липецкой области могут перечислить все желающие, в том числе представители бизнеса, предприятия региона.

«Самые актуальные и проверенные данные можно получить в штабе «Своих не бросаем». Если есть сомнения в правомерности призыва, возникли сложности с документами или просто надо что-то уточнить – обращайтесь. Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам. Если что-то понадобится, то в штабе подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи работает здесь же», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

Штаб находится рядом с городским военкоматом в Липецке, на улице Московская, 16. Он работает с 8:00 до 22:30. Также можно обратиться за помощью по телефону 122 или написать в группы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и мессенджере Телеграм.