Ещё 14 камер фотовидеофиксации до конца года установят в Липецкой агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 12 комплексов появятся на перекрёстках и пешеходных переходах Липецка, ещё по одному – в Ельце и городе Грязи. Устройства будут контролировать не только скорость автомобилей, но и соблюдение рядности, проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, повороты и развороты, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

Места установки камер фотовидеофиксации определяются совместно с ГИБДД на основе анализа статистики в местах концентрации ДТП и на потенциально аварийно-опасных участках. В общей сложности сегодня на дорогах Липецкой области работает 89 стационарных комплексов видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, из них 25 – на федеральных трассах, 29 – на региональных, 31 – в Липецке, по 2 Ельце и Грязях. Кроме того, на дорогах регионального значения регулярно работают 38 мобильных комплексов. Взысканные с их помощью штрафы поступают в Дорожный фонд Липецкой области.

В 2020 году с помощью камер фотовидеофиксации было вынесено 535 тысяч постановлений о нарушениях, по ним взыскано 188 млн рублей. За 7 месяцев этого года вынесено уже 429 тысяч постановлений, взыскано почти 139 млн рублей.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.