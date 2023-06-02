Врач-терапевт Яков Нацкий трудоустроился в Задонскую больницу благодаря программам социальной поддержки «Губернаторские полтора миллиона» и «Земский доктор». Врач родом из Москвы, окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело».

Задонская центральная районная больница – его первое место работы в качестве врача. Будучи студентом, он работал медбратом на Раменской станции скорой медицинской помощи. Яков Валерьевич и в Задонске продолжил оказывать неотложную помощь. «Когда узнал, что в задонскую больницу требуется терапевт, понял, что вот он, повод для переезда в понравившиеся места», рассказывает Яков Нацкий.

Яков Нацкий переехал из Москвы в Задонск Липецкой области в декабре 2022 года. Ежедневно врач-терапевт осматривает, диагностирует и лечит до 20 пациентов. Общее количество обслуживаемого им населения на участке – 1890 человек.

Яков Нацкий – четвертый по счету новый специалист, трудоустроившийся в Задонске благодаря социальной поддержке, оказанной регионом. Выплаты, полученные по двум программам – «Губернаторские полтора миллиона» и «Земский доктор» — доктор потратил на приобретение жилья по месту службы. В целом в Задонской центральной районной больнице трудятся 287 специалистов, из которых 63 врача и 224 – средний медицинский персонал.

«Медорганизации региона все еще испытывают нехватку определенных узких специалистов, так что работа по привлечению кадров продолжится. Мы приглашаем врачей из других субъектов, активно ведем работу с медвузами, совершенствуем деятельность в рамках целевого набора», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.