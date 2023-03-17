В России может появиться интерактивная карта с обозначением молодёжных пространств, объединенных единым планом мероприятий, где можно будет получить возможности для самореализации. Над ее созданием работают федеральный Центр содействия молодым специалистам и Федеральное агентство по делам молодежи. Для этого они инициировали проект «Точки притяжения», который поможет отобрать пространства для организации и проведения на их территории молодежных проектов и мероприятий.

На первом этапе владельцы площадок заявили о своем участии – пространств оказалось порядка 1500. Это лофты, коворкинги, библиотеки, культурные центры, музеи, спортивные объекты, кинотеатры, досуговые центры. От Липецкой области выдвинуты 11 точек. В областном центре находятся девять из них. Это общественные пространства Липецка «Остров Зелёный» и «Липецкое городище», Центральная городская библиотека имени Сергея Есенина, кофейня Black Pep Coffee, Липецкая областная универсальная научная библиотека, креативное пространство «ST48», Резиденция АРТ-завод муниципального учреждения «Дворец Культуры «Сокол», гастромаркет THE EDA, Art-пространство «Модное место». Также заявили о своем участии модельная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ельце и Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе.

Голосование продлится до 2 апреля на сайте. В результате голосования останутся 600 пространств. Из них эксперты определят 300 победителей, которые и попадут на интерактивную карту. По мнению организаторов проекта, данная инициатива поможет развитию городской инфраструктуры, социальному взаимодействию молодёжи, а также поддержит малый и средний бизнес. «Липчане не раз своими проектами доказывали, что они активные, изобретательные, креативные. Думаю, на этой карте должен быть отмечен не один наш объект», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.