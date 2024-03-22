Всемирный день здоровья полости рта в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – Стоматологический центр» отметили профилактической акцией, в которой приняли участие около 100 посетителей – как взрослых, так и детей, сообщает управление здравоохранения региона.

Все желающие смогли пройти обследование на наличие онкозаболеваний. Специалисты центра провели один из самых эффективных способов онкоскрининга – аутофлуоренсцентную стоматоскопию с помощью аппарата «Стоматоскоп АФС». Прибор позволяет с помощью флуоресцентного подсвечивания слизистой оболочки полости рта выявить аномалии, связанные с наличием воспалительных процессов или онкологических заболеваний. Стоматолог во время процедуры использует специальные очки для осмотра, а пациенту надевают защитные очки. Обследование полости рта проводится в затемненном помещении, является бесконтактным, безболезненным для пациента, не требует применения дополнительных реактивов-красителей, а его продолжительность составляет две-три минуты. Врач определяет участки аномального свечения и их природу, ставит предварительный диагноз и составляет индивидуальный план обследования и лечения.

Также для гостей поликлиники была развернута информационная площадка, посвященная правилам стоматологического ухода, проведены мастер-классы по гигиене полости рта. Взрослым показали презентации по профилактике стоматологических заболеваний, а детям – мультфильмы по правилам гигиены полости рта.

«Липецкие медучреждения серьезное внимание уделяют профилактике и проведению тематических дней здоровья. Мы видим, что у жителей растет интерес к возможности пройти внеплановый медосмотр на современном оборудовании, получить консультацию узкого специалиста и без лишних затрат времени и сил получить направление на дополнительное обследование в случае необходимости», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.