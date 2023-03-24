В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени.

Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет в соответствии со ст. 5.61 КоАП РФ наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, Гражданский кодекс РФ в качестве одного из способов защиты гражданских прав предусматривает возможность потерпевшей стороны требовать компенсации морального вреда.

Принятие решения о возбуждении административного производства по делам, связанным с оскорблениями личности, относится к исключительной компетенции органов прокуратуры.

Так, Грязинский межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в отношении местной жительницы, 1976 г. рождения, направившей в адрес потерпевшей смс оскорбительного содержания.

На основании акта прокурорского реагирования виновная привлечена к административной ответственности с наждначен6ием наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.